Eski NBA yıldızı Amar'e Stoudemire basketbol kariyerinden sonra nihai hedefinin, Hall of Fame sınıfı içine girmek olduğunu söyledi.



Amar'e artık NBA'de olmasa da, hala profesyonel seviyede basketbol oynuyor. Stoudemire, bu 2019-20 sezonunda Maccabi Tel Aviv'de forma giyiyor ve kulüple yapılan ilk altı Euroleague maçında, 1.3 sayı ve 5.0 ribaund ortalamayla oynuyor.



Amar'e, emekli olduğunda NBA taraftarlarının oyuna katkılarını hatırlamasını umuyor. 37 yaşındaki oyuncu, emekli olduktan sonra ajans dünyasına geçmek istiyor, ancak önce Naismith Basketbol Hall of Fame'de yer almak istiyor:



"İnsanların Amar'e Stoudemire'ın Hall of Fame bir oyuncu olduğunu söylemelerini istiyorum. Her şeyin üstüne çok güzel olurdu."



Altı kez All-Star olmasının yanı sıra, Stoudemire beş kez de All-NBA seçilmişti. Bu, 2006-07 sezonunda Stoudemire'ın ortalama 20.4 sayı ve 9.6 ribaund ile oynadığı, All-NBA ilk kadro seçimini de içeriyor.



Stoudemire'in kariyerinin en iyi yılı, %60 şut isabetiyle 25.2 sayı, 9.1 ribaund ve 2.1 blok ortalamasıyla oynadığı, sonraki sezon gelmişti.



Ne yazık ki, Amar'e sonralarında sakatlanmıştı. New York Knicks ile ilk yılında dominant olsa da, verimli dönemini raydan çıkaran diz sakatlığıyla boğuşmuştu.