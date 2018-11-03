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Alvaro Negredo: "Beşiktaş'ta kalmak isterdim"

Negredo, Beşiktaş'tan ayrılış nedenini açıkladı: Yıldız futbolcu, "Sezona iyi başlamıştım ama kulüp bana ayrılmam gerektiğini söyledi. Halbuki kalmayı isterdim" dedi

Kaynak: Sabah
Alvaro Negredo: 'Beşiktaş'ta kalmak isterdim'
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03 Kasım 2018 05:57
Beşiktaş'ın, 4 milyon 350 bin Euro'luk ücretinden kurtulmak için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a 880 bin Euro bonservis bedeli karşılığında gönderdiği Alvaro Negredo, İspanyol basınına verdiği demeçte, ayrılığın zorunlu nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

İspanyol yıldız, "Sezona iyi başlamıştım ama kulüp gitmem gerektiğini söyledi. Bu ayrılık onlar açısından da ekonomik bir mecburiyetti ve ben de kabul ettim. Beşiktaş'ta kalmayı isterdim ama olmadı" dedi.

Dubai'de mutlu olduğunu belirten Negredo, sözlerini şöyle tamamladı: "Burası, İspanya ve Türkiye'den sonra elbette farklı bir coğrafya ve kültür. Ancak benim için futbol oynamak her yerde aynı. Geldiğimde takım zor durumdaydı, attığım gollerle yükselişe geçtik. Sahada h,l, yapabileceğim çok şey var. Bunu kanıtladığım için de çok mutluyum."

Beşiktaş formasıyla 49 maçta 18 gol atıp 10 asist yapan Negredo, Al Nasr'da 6 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı. İspanyol forvet, gol krallığında Weliton (9) ile yarışıyor.

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