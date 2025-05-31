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Alvaro Morata'ya iki talip birden!

Getafe ve Sevilla, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata ile ilgileniyor.

calendar 31 Mayıs 2025 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Alvaro Morata'ya iki talip birden!
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'ya İspanya'dan iki talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, Getafe ve Sevilla, Morata ile ilgileniyor.


SÖZLEŞMESİNDE OPSİYONLAR

Galatasaray, İspanyol golcüyü devre arası transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın Morata için yaptığı kiralık anlaşmada çeşitli opsiyonlar bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonlar şu şekilde:

-15 Ocak 2026'ya kadar: Galatasaray, Morata'yı 8 milyon Euro karşılığında satın alabilir.

-Opsiyon kullanılmazsa: Kiralık sözleşme 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılabilir. Bu durumda Morata'ya ek olarak 3 milyon Euro maaş ödenir.

-Opsiyon kullanılmazsa: Kiralık sözleşme 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılabilir. Bu durumda Morata'ya ek olarak 3 milyon Euro maaş ödenir.

DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'ın Morata ile yola devam edip etmeyeceği şu anda belirsizliğini koruyor.

MAAŞIN KARŞILANMASI ZOR

Morata'yı kadrosuna katmak isteyen Getafe ve Sevilla'nın, İspanyol golcünün Galatasaray'daki maaşını karşılamasının zor olduğu kaydedildi.

Morata'nın Galatasaray'da 6 milyon euro kazandığı ve iki İspanyol ekibinin bu bedeli karşılamasının zor olduğu yazıldı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Morata'nın Galatasaray'da kalmaması durumunda şu anda bonservisinin bulunduğu Milan ile sözleşmesi ise 2028 ylına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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