Altyapı hocalarından Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birlikte Real Madrid'e imza atmak üzere olan Arda Güler'in, Gençlerbirliği'ndeki altyapı sorumluları genç yıldızın o dönemde nasıl bir oyuncu olduğunu anlattı.
"1 MİLYON İSTEYİN DEDİM"
Sezai Yıldırım (Dönemin G.Birliği altyapı sorumlusu): "Arda okuldan 5'te çıktığı için idmanları akşam yapıyordu. Arda'nın idmanları izlemek için tüm antrenörler tesislerde kalıyordu. Özel seyircileri vardı. Arda, Allah vergisi yeteneğin yanı sıra kişiliği ve liderliği ile ön plana çıkıyordu. Arkadaşlarını hem saha içinde hem saha dışında çok iyi yönlendiriyordu. Tam bir liderdi. Alex hayranıydı. Bir gün dönemin başkanı Murat Cavcav beni aradı. Arda'yı isteyen takımlar olduğunu ve durumunu sordu. Ben ise Arda'nın büyük yetenek olduğunu söyleyerek 1 milyon eurodan aşağı satılmaması gerektiğini ifade ettim. 400 bin TL'ye satılacağını öğrenince ise sözleşmeye %20 pay koyulması gerektiğini yönetime rapor sundum." dedi.
"NOLUR BİR FRİKİK DAHA ATAYIM"
İlker Dalçiçek (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "G.Birliği'nin antrenörü Muzaffer hoca, Arda'yı idmana çıkarmamı istedi. Arda 2005'liydi. Benim takım 2004'lüydü. Ben denerim dedim. İdmana çıkardım. Hemen akşamından babasından evrakları istedim. Yetenekleri doğrultusunda G.Birliği adına filiz lisansını çıkardık. Hiç tereddüt etmeden bir yaş büyük takımda oynattım. Beştepe'de idmanlar saat 19.00'da bitiyordu. Buz gibi havada yapılan İdmandan sonra Arda, 'Ne olur hocam bir frikik daha atıyım bir penaltı daha atayım' diyordu. İdmanlar 20.00'de bitiyordu. Oynama isteği, enerjisi, arkadaşlarıyla motivasyonu süperdi. Saha içinde resmen bir koordinatördü." ifadelerini kullandı.
"ARDA BİZİ BULDU"
Muzaffer Ciğerim (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "Bizi onu bulmadık, Arda bizi buldu. Arda'nın keşfedilmesinde öğretmeni Mahmut Şafak'ın katkısı vardı. Mahmut Hoca, Arda'nın idmana çıkarılması konusunda bizimle iletişime geçti. Dönemin altyapı sorumlusu Sezai Yıldırım hocanın da büyük bir katkısı oldu. Arda hasta F.Bahçe'liydi. Alex'le yatıp, Alex'le kalkıyordu. Bir yaş büyüklerle idmana çıkıyordu. Oradan yeteneği belliydi. Kişiliği çok sağlamdı. İşini çok iyi yapıyordu. Ailesi de iyi bir aileydi. Maçlara geliş-gidişleri sürekli takip ediyordu. Çok kaliteli ve hedefini önceden belirlemiş bir aileydi. Özellikle duran toplardaki başarısı, anahtar pasları, asistleri bire bir adam eksiltmesi çok üstündü. Oyun zekası çok iyiydi. Allah yolunu açık etsin." diyerek genç yeteneğin özelliklerini anlattı.
"İLK ANTRENMANDAN BELLİYDİ"
Muharrem Barutcu (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "Arda'nın Allah vergisi yeteneği var. Bu özelliğini ilk idmanda herkese gösterdi. Her yerde G.Birliği'nin markasına yakışır şekilde davrandı. Antrenörlük kariyerimde çok fazla yetenekli oyuncu ile karşı karşıya geldim. Arda'yı bu oyunculardan ayıran en önemli özelliği ise karakteriydi. Kalitesini her zaman korudu. Bu kadar ilgiye rağmen şımarmadı. Sadece işine odaklandı. Ailesinin de duruşu iyiydi. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
"1 MİLYON İSTEYİN DEDİM"
Sezai Yıldırım (Dönemin G.Birliği altyapı sorumlusu): "Arda okuldan 5'te çıktığı için idmanları akşam yapıyordu. Arda'nın idmanları izlemek için tüm antrenörler tesislerde kalıyordu. Özel seyircileri vardı. Arda, Allah vergisi yeteneğin yanı sıra kişiliği ve liderliği ile ön plana çıkıyordu. Arkadaşlarını hem saha içinde hem saha dışında çok iyi yönlendiriyordu. Tam bir liderdi. Alex hayranıydı. Bir gün dönemin başkanı Murat Cavcav beni aradı. Arda'yı isteyen takımlar olduğunu ve durumunu sordu. Ben ise Arda'nın büyük yetenek olduğunu söyleyerek 1 milyon eurodan aşağı satılmaması gerektiğini ifade ettim. 400 bin TL'ye satılacağını öğrenince ise sözleşmeye %20 pay koyulması gerektiğini yönetime rapor sundum." dedi.
"NOLUR BİR FRİKİK DAHA ATAYIM"
İlker Dalçiçek (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "G.Birliği'nin antrenörü Muzaffer hoca, Arda'yı idmana çıkarmamı istedi. Arda 2005'liydi. Benim takım 2004'lüydü. Ben denerim dedim. İdmana çıkardım. Hemen akşamından babasından evrakları istedim. Yetenekleri doğrultusunda G.Birliği adına filiz lisansını çıkardık. Hiç tereddüt etmeden bir yaş büyük takımda oynattım. Beştepe'de idmanlar saat 19.00'da bitiyordu. Buz gibi havada yapılan İdmandan sonra Arda, 'Ne olur hocam bir frikik daha atıyım bir penaltı daha atayım' diyordu. İdmanlar 20.00'de bitiyordu. Oynama isteği, enerjisi, arkadaşlarıyla motivasyonu süperdi. Saha içinde resmen bir koordinatördü." ifadelerini kullandı.
"ARDA BİZİ BULDU"
Muzaffer Ciğerim (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "Bizi onu bulmadık, Arda bizi buldu. Arda'nın keşfedilmesinde öğretmeni Mahmut Şafak'ın katkısı vardı. Mahmut Hoca, Arda'nın idmana çıkarılması konusunda bizimle iletişime geçti. Dönemin altyapı sorumlusu Sezai Yıldırım hocanın da büyük bir katkısı oldu. Arda hasta F.Bahçe'liydi. Alex'le yatıp, Alex'le kalkıyordu. Bir yaş büyüklerle idmana çıkıyordu. Oradan yeteneği belliydi. Kişiliği çok sağlamdı. İşini çok iyi yapıyordu. Ailesi de iyi bir aileydi. Maçlara geliş-gidişleri sürekli takip ediyordu. Çok kaliteli ve hedefini önceden belirlemiş bir aileydi. Özellikle duran toplardaki başarısı, anahtar pasları, asistleri bire bir adam eksiltmesi çok üstündü. Oyun zekası çok iyiydi. Allah yolunu açık etsin." diyerek genç yeteneğin özelliklerini anlattı.
"İLK ANTRENMANDAN BELLİYDİ"
Muharrem Barutcu (Dönemin G.Birliği altyapı hocası): "Arda'nın Allah vergisi yeteneği var. Bu özelliğini ilk idmanda herkese gösterdi. Her yerde G.Birliği'nin markasına yakışır şekilde davrandı. Antrenörlük kariyerimde çok fazla yetenekli oyuncu ile karşı karşıya geldim. Arda'yı bu oyunculardan ayıran en önemli özelliği ise karakteriydi. Kalitesini her zaman korudu. Bu kadar ilgiye rağmen şımarmadı. Sadece işine odaklandı. Ailesinin de duruşu iyiydi. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.