Altınordu'yu bekleyen zor sınav

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle düşme hattından kurtulan Altınordu, bu hafta grubun en iyi savunma yapan ekibi 1461 Trabzon FK'yı dize getirmeye çalışacak.

Oynadığı 10 maçta kalesinde 5 gol görerek en az gol yiyen takım olan Karadeniz ekibi karşısında 3'te 3 yapmayı hedefleyen İzmir temsilcisi rakibin zaaflarını ezberliyor. İlk 8 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen 1461 Trabzon, son 2 maçından 1 puan çıkarıp, kalesinde 4 gol gördü.

Ligde ilk 8 maçta 6 gol atabilen Altınordu ise son 2 haftada attığı 7 golle rakiplerine gözdağı verdi. İzmir ekibinin gol yollarındaki en önemli kozları 3 golü bulunan Altar Han ve 2'şer gol atan İlkan, Devrim ve Sami gibi isimler olacak.

Öte yandan Altınordu, Play-Off hattında yer alan rakibini dize getirmesi halinde 1 yıl sonra 3'te 3'lük seri yakalayacak. Kırmızı-lacivertliler en son geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de art arda Tuzlaspor, Samsunspor ve Denizlispor'u dize getirmişti.