Altınordu'yu bekleyen zor sınav

2. Lig ekibi Altınordu, bu hafta ligin en iyi savunma yapan takımı 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altınordu'yu bekleyen zor sınav
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 13:21
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle düşme hattından kurtulan Altınordu, bu hafta grubun en iyi savunma yapan ekibi 1461 Trabzon FK'yı dize getirmeye çalışacak.

Oynadığı 10 maçta kalesinde 5 gol görerek en az gol yiyen takım olan Karadeniz ekibi karşısında 3'te 3 yapmayı hedefleyen İzmir temsilcisi rakibin zaaflarını ezberliyor. İlk 8 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen 1461 Trabzon, son 2 maçından 1 puan çıkarıp, kalesinde 4 gol gördü. 

Ligde ilk 8 maçta 6 gol atabilen Altınordu ise son 2 haftada attığı 7 golle rakiplerine gözdağı verdi. İzmir ekibinin gol yollarındaki en önemli kozları 3 golü bulunan Altar Han ve 2'şer gol atan İlkan, Devrim ve Sami gibi isimler olacak.

Öte yandan Altınordu, Play-Off hattında yer alan rakibini dize getirmesi halinde 1 yıl sonra 3'te 3'lük seri yakalayacak. Kırmızı-lacivertliler en son geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de art arda Tuzlaspor, Samsunspor ve Denizlispor'u dize getirmişti.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery