Altınordu'ya Edin Terzic ziyareti

Haziran ayında Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Hırvat asıllı Alman Teknik Direktör Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti.



Beşiktaş'ta 2013-15 yılları arasında Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Edin Terzic, o dönem Beşiktaş forması giyen Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'la hasret giderdi. Ziyarete Olcay Şahan'ın eski takım arkadaşı Beşiktaş U19 Antrenörü Veli Kavlak da katıldı.



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Alman teknik adamla bir araya gelip sohbet etti. 41 yaşındaki teknik direktör Terzic, 2020-24 yılları arasında çalıştırdığı Borussia Dortmund'a 2021'de Almanya Kupası'nı kazandırdı. Terzic yönetiminde 2022-23'te Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Dortmund, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptırdı.



GURBETÇİ METE İMZALIYOR



TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Karaman FK'dan 26 yaşındaki gurbetçi stoper Mete Yıldız'la anlaşmaya vardı. Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğan Mete, futbola Mönchengladbach altyapısında başladı. Türkiye kariyerine Fenerbahçe U21 takımında başlayan Mete daha sonra Uşakspor, Çorum FK, Van Spor FK ve Afyonspor'da da top koşturdu. Geçen sezon Karaman FK formasıyla 2'nci Lig'de 32 karşılaşmada görev yapan gurbetçi oyuncu, 1 kez rakip fileleri sarstı. İzmir ekibiyle sözleşme imzalayacak Mete Yıldız, kırmızı-lacivertli takımdaki 12'nci gurbetçi oyuncu oldu.





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