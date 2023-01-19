Altınordu'nun deplasmanda rakibi Sakaryaspor!

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Altınordu, cuma günü Sakaryaspor'a konuk olacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki Sakaryaspor-Altınordu maçı saat 20.00'de başlayacak.
Altınordu, ligde 9 maç aradan sonra geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İzmir temsilcisi ligde 16 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Sakaryaspor, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki Sakaryaspor-Altınordu maçı saat 20.00'de başlayacak.
Altınordu, ligde 9 maç aradan sonra geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İzmir temsilcisi ligde 16 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Sakaryaspor, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
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