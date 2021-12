Altınordu, kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup eden TFF 3. Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor, adını 5. tura yazdırdı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Can, Azad İlhan



Altınordu: Emirhan Emir, Özgür Deryol, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Feyttullah Gürlük (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Kenan Fakılı (Dk. 46 Burak İnce), Recep Aydın (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)



68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Muhammed Can, Serkan Yıldız, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Burak Çolak (Dk. 70 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 74 Ahmet Tuna Akıl), Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Alican Tez), Hasan Gündoğdu (Dk. 74 Çağlar Özel), Yusuf Emre Baran, Mervan Yusuf Yiğit



Goller: Dk. 17 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 83 Alican Tez, Dk. 90+5 Çağlar Özel (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altınordu)



Kırmızı kart: Dk. 66 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Enis Destan, Dk. 68 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 65 Yusuf Emre Baran (68 Aksaray Belediyespor)





