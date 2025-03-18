Altınordu'da Murat Korkmaz Avusturya'nın radarında

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, Avusturya kulüplerinin ilgisini çekti. Ülkede yayın yapan ligaportal.at'nin haberine göre Avusturya 2'nci Lig kulüpleri Korkmaz'ı mercek altına aldığı belirtildi.



Bu sezon gurbetçi oyuncuları transfer ederek Play-Off hattında yer alan Altınordu'nun düşük bütçeli bir ekiple başarı yakalamasında Murat Korkmaz'ın önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.



Haberde, "Ligin en düşük bütçelerinden biriyle önemli başarılara imza attı. Onun liderliğinde takım yükselmek için ciddi bir aday haline geldi. Bu başarıda Korkmaz'ın stratejik yeteneği ve genç oyuncuları geliştirme becerisinin büyük rolü bulunuyor" denildi.



Murat Korkmaz'ın Altınordu FK ile göz kamaştıran işlere imza attığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Murat Korkmaz tutkulu bir aile babası olarak futboldaki geniş çevresi sayesinde iyi bir üne kavuşmuştur. Altınordu FK'daki çalışmalarının yanı sıra MTU Cup ve İzmir Cup gibi uluslararası turnuvaların organizasyonunu üstlendi. Almanya ve Türkiye'de kulüp yöneticiliği alanında uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde futbol sektörünün zorlukları konusunda derin bir anlayış geliştirdi. Wolfsburg'daki futbol yöneticiliği alanında aldığı ileri eğitimle uzmanlığını daha da derinleştirdi. Çok dilli olması uluslararası aktörler ve ortaklarla iletişimi kolaylaştırıyor. Kariyerinde yakın zamanda önemli bir adım atabilir."



FC LIEFERING İDDİASI



Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz'a Avusturya'dan 2 kulübün daha önce talip olduğu belirtildi. En güçlü adayın FC Liefering olduğu belirtildi. Bu kulübün Red Bull Salzburg'un 2'nci takımı olduğu kaydedildi. Grubun hem sporcu hem antrenör hem de yöneticileri kendi bünyesinde yetiştirdiği kaydedildi.



