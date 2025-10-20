20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Altınordu'da kaleci Arif rüzgarı

Altınordu'da bu sezon kaleyi devralan altyapı patentli genç kaleci Arif Şimşir, Batman Petrolspor maçının kahramanı oldu.

calendar 20 Ekim 2025 14:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrolspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanı kapan düşme hattındaki Altınordu'da bu sezon kaleyi devralan altyapı patentli genç kaleci Arif Şimşir maçın kahramanı oldu. Batman Petrolspor deplasmanında adeta kale duvarı gibi bir performans sergileyen Altınordu kalecisi Arif, 2 penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu.

Önce 67'nci dakikada İlyas Kubilay'ın penaltısını çıkaran 20 yaşındaki eldiven, ardından 90'ıncı dakikada Okan'ın penaltısında gole izin vermedi. Batman'da müthiş bir performans ortaya koyan Arif, bu sezon 8 maçta 4'üncü penaltısını kurtararak tarihi performansa imza attı. Takımını ayakta tutan Arif, Batman deplasmanında büyük sevinç yaşadı ve tüm takım tarafından tebrik edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
