Altınordu'da hedef galibiyet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Altınordu'da sakatlık yaşayan sol kanat Sercan Demirkıran ile kırmızı kart cezalısı ön libero Burak Gültekin forma giyemeyecek.



Kırmızı-lacivertlilerde kupada gördüğü kırmızı kart cezasını, takımın kupadan elenmesi nedeniyle ligdeki Elazığspor maçında çeken sol bek Mustafa Kocabaş ise görev verilmesi halinde oynayabilecek.



Grupta 5 maçta topladığı 2 puanla düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi, 4 puanı bulunan Başkent ekibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Ligde 2 gol atarak en az gol atan 2 takımdan biri olan Altınordu kötü gidişe Ankaragücü karşısında son vermek istiyor. Kırmızı-lacivertli takımda geçen sezon ikinci kez çapraz bağları kopan Furkan Yöntem de kadroda yer almayacak.



