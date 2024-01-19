Altınordu Başkanı Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu Başkanı Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret
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19 Ocak 2024 16:39
İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Altınordu Başkanı Özkan, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Fenerbahçe Başkanı Koç, Seyit Mehmet Özkan'a üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel formayı hediye ederken, Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Ali Koç'a takdim etti.

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