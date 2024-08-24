Altekma, Bosnalı smaçör aldı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bosnalı genç smaçör Zilic ile anlaştı.

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Altekma, Bosnalı smaçör aldı
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24 Ağustos 2024 13:42
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bosnalı smaçör Branko Zilic ile anlaştığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bosnalı genç smaçör Branko Zilic kulübümüzle 5 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki sporcumuza hoş geldin diyor başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersek'in OK Modrica Novoprom kulübünden transfer edilen Zilic ilk kez ülkesi dışındaki bir ligde forma giyecek.

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