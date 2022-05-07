Altay, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 36. hafta mücadelesinde pazar günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-GZT Giresunspor karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde 33 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altay, Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor'la berabere kalmasının ardından lige veda etti.
Altay, sezonun ilk yarısında konuk olduğu rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-GZT Giresunspor karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde 33 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altay, Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor'la berabere kalmasının ardından lige veda etti.
Altay, sezonun ilk yarısında konuk olduğu rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
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