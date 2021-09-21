Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Altay 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın gollerini 44. dakikada Eric Björkander ile 73'te Daouda Bamba kaydetti. Rizespor'un tek golünü 90. dakikada Yannick Bolasie attı.



Öte yandan Altay'da Khaly Thiam, 68'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 1 puanda kaldı ve bu sezon kazanamama serisi devam etti. Altay ise 12 puana yükseldi ve bu sezonki 4. galibiyetini aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Altay, Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



13. dakikada Baiano'nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk, ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular, Erhan'ın alkışladı.



32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam'ın bekletmeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



36. dakikada Phiri'nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.



39. dakikada Phiri'nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie'nin kontrol edip vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Lis'de kaldı.



44. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Erhan Çelenk'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu, Björkander kafa ile filelere gönderdi: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)





48. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



73. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Bamba'nın vuruşunda, Selim Ay'a çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-2.



77. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Bolasie'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



88. dakikada Bolasie'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktasında Alper Potuk'un vuruşunda, savunma oyuncuları topu çizgiden çevirmeyi başardı.



90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Bolasie'nin dönüp yerden sert şutunda, top direk dibinden filelere gitti: 1-2.



Karşılaşma, Altay'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 13 Selim Ay), Gökhan Gönül (Dk. 81 Umar), Holmen (Dk. 81 Dokovic), Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin (Dk. 59 Boyd), Deniz Hümmet

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Björkander, Kappel (Dk. 90+4 İbraham Öztürk), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Ceyhun Gülselam), Erhan Çelenk (Dk. 46 Aka), Thaciano (Dk. 46 Paixao), Bamba

Goller: Dk. 44 Björkander, Dk. 73 Bamba (Altay), Dk. 90 Bolasie (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Thiam (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 58 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Kappel, Dk. 80 Murat Akça (Altay)



