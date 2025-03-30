Altay'ın tesellisi Ali Kızılkuyu

Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu son dönemdeki performansı, teknik heyeti biraz olsun sevindirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın tesellisi Ali Kızılkuyu
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30 Mart 2025 14:19
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda aldığı yenilgilerle düşme hattında kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu son 2 haftadaki performansıyla teknik ekibin umudu oldu.

Siyah-beyazlı ekibin evinde 2-0 kaybettiği 1461 Trabzon FK maçında taraftarlar tarafından protesto edilen genç futbolcu son 2 haftadaki Altınordu ve Sarıyer (D) müsabakalarındaki etkili oyunuyla alkış topladı.

Altınordu derbisinde attığı golle takımını 1-0 öne geçiren 23 yaşındaki Ali'nin Sarıyer deplasmanında takımın en etkili ismi olduğu belirtildi. Bu sezon 3 kez rakip fileleri sarsan Ali'nin kalan haftalarda takımın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.
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