Altay'da takımın dağılma tehlikesi

Altay'da büyük çoğunluğu altyapı patentli gençlerden oluşan takım kadrosunun dağılma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da takımın dağılma tehlikesi
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02 Ocak 2025 16:37
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına düşme hattında giren Altay'da büyük çoğunluğu altyapı patentli gençlerden oluşan takım kadrosunun dağılma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil etmek için ilk yarı bitmeden kulübe ihtarname gönderen kaleci Ozan ödemesi yapılmayınca serbest kalma hakkı kazanırken, aynı yolu seçen oyuncu sayısının 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

İzmir temsilcisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran stoper Sefa ve orta saha oyuncusu Arda'nın yanı sıra sol bek Özgür, sol kanat Mehmet Gündüz ve sağ kanat Onur Efe'nin de kulübe ihtarname yolladığı ifade edildi. Yönetimin 10 Ocak'tan itibaren alacaklı oyuncularına gerekli ödemeleri yapmaması halinde takımın devre arasında büyük ölçüde dağılabileceği dile getirildi.

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