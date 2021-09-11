Altay'da Süper Lig hedefi: İlk sekiz

Süper Lig'in yeni ekibi Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, blok zinciri teknolojileri şirketi Icrypex ile önceki gün İstanbul Çırağan Sarayı'nda imzaladıkları iş birliği anlaşmasının ardından Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Beş yıllık başkanlığı süresince Altay'ı 3. Lig'den Süper Lig'e çıkaran başkan olarak adını şimdiden kulüp tarihine yazdıran 32 yaşındaki Ekmekçioğlu, transfer dönemi, kısa ve uzun vade hedefleri ile ilgili oldukça samimi ve önemli açıklamalar yaptı.



GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİBİZ



Büyük hedefler ve planlamalarla yola çıktıklarını belirten Ekmekçioğlu, "Süper Lig'de bu sene hedefimiz ilk sekiz. Genç ve dinamik bir kadro kurduk. Mustafa Denizli'nin tecrübesi ve bizim dinamizmimizle bu süreci başarı ile tamamlayacağız. Futbol tamamen skor odaklı. Kısa vadede değil, uzun ve orta vadede başarılar kazanmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek, Türk futboluna Avrupa'ya oyuncu kazandırmak. Avrupa'da ülkemizi temsil etmek ve puanlar kazandırmak istiyoruz" dedi.



3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ



Avrupa hedefi ile ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu belirten Ekmekçioğlu, "Yeni stadımızla, tesisimiz, altyapımız, ekonomik anlamda yapılanmamızla kendi gelir-gider dengesini oluşturan bir kulüp yaratacağız" dedi. Kadroya 11 yeni transfer yaptıklarının altını çizen genç başkan, "23-24 yaş ortalamasına sahip genç oyuncuları tercih ettik. Toplam 3 milyon Euro bonservis bedeli verdik. Bu ödemeleri yıllara bölerek gerçekleştireceğiz. Karlı anlaşmalar oldu" diye konuştu.



