Altay'da kaleci Ozan 1 yıl uzattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç sevinci yaşanıyor.
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Altay'da 31 yaşındaki tecrübeli kaleci sözleşme uzattı. Ozan Evrim Özenç siyah-beyazlılarla 1 yıllık anlaşma imzaladı. Ozan Evrim'in kampa katılması teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın da elini rahatlattı.
İç transferde fire vermek istemeyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten forvet Deniz Kadah ve orta saha oyuncusu Caner Baycan'la da mukavele uzatmak istiyor.
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Altay'da 31 yaşındaki tecrübeli kaleci sözleşme uzattı. Ozan Evrim Özenç siyah-beyazlılarla 1 yıllık anlaşma imzaladı. Ozan Evrim'in kampa katılması teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın da elini rahatlattı.
İç transferde fire vermek istemeyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten forvet Deniz Kadah ve orta saha oyuncusu Caner Baycan'la da mukavele uzatmak istiyor.
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