Altay'da 16 yaşındaki Enes formayı kaptı

1'inci Lig'de kümede kalma şansı her hafta azalan Altay'da genç orta saha oyuncusu Enes Öğrüce teknik ekibin gözüne girdi.



Bu sezon altyapıda U19 takımında 12 kez, U17 takımında ise 3 kez görev yapan 16 yaşındaki Enes, son olarak A takım formasıyla Ümraniyespor deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Bu sezon 1'inci Lig'de 4'üncü defa şans bulan genç krampon ilk kez 11'de oynama fırsatı yakaladı.



Enes Öğrüce geçen sezon kupada ve ligde 1'er kez oynamıştı. Önceki hafta İzmir'de oynanan Giresunspor karşılaşmasında altyapı patentli öğrencisini ikinci yarıda oyuna sokan Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Ümraniyespor karşısında Enes'i 90 dakika sahada tuttu. Siyah-beyazlı kulüp alt yaş gruplarında milli formayı 9 kez terleten Enes Öğrüce'nin yıldızını parlatmayı hedefliyor.





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