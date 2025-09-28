Altay Bayındır, Manchester United taraftarlarını ikiye böldü!

Premier Lig'in 6. haftasında Brentford, evinde Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.United'ın kalesinde Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago, 90+5'te ise Mathias Jensen kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 26. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.Altay kalesinde 3 gol görmesine rağmen 5 kurtarış yaptı. İngiliz basınında milli kalecinin performansı tartışmalara yol açtı. Kimileri Altay'ın hatasız olduğunu ve farkın açılmasını önlediğini savunurken, bazı yorumcular ise pozisyon alma konusunda yetersiz kaldığını öne sürdü."United kalecisi için yine karışık bir öğleden sonraydı. Thiago'nun ilk golüne engel olamadı, ikinci golde ise top üzerinden geçti. Buna karşın Van den Berg ve Collins'in şutlarında üst üste harika kurtarışlar yaptı. Jensen'ın uzatma dakikalarındaki golünde ise hatalıydı.""Üç golde de şansı yoktu ancak Van den Berg, Collins ve Ouattara'ya karşı yaptığı kurtarışlarla United'ı oyunda tuttu. Duran toplarda, özellikle Kayode'nin uzun paslarında zorlandı.""Van den Berg ve Collins'in şutlarını kurtardı ancak ikinci golde yetersiz kaldı. Schade'nin ortasında topu tehlike bölgesine gönderdi, Thiago'nun vuruşunda çaresizdi. Ouattara'ya yaptığı kurtarış ise gerçekten etkileyiciydi.""İlk golde çaresizdi ama ilk yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İkinci gol öncesinde ilk hamlesi başarılıydı. Maçın son bölümünde ise uzaktan gelen şutta mağlup oldu.""Açılış golünde yapabileceği bir şey yoktu. Skorun açılmasını engellemek için önemli kurtarışlar yaptı ama ikinci ve üçüncü gollerde daha iyi olmalıydı.""İlk golde yapacak bir şeyi yoktu. Van den Berg ve Collins'in kafa vuruşlarını harika çıkardı. Ancak ikinci golde topu doğrudan Thiago'nun önüne sektirdi. Jensen'in golünde ise kötü bir pozisyon aldı.""Gollerde doğrudan hatası yoktu ama daha kaliteli bir kaleci en azından birini çıkarabilirdi. Bu deney artık sona ermeli. Taraftarlar, Altay yerine Lammens'in oynamasını ve gelişimine yatırım yapılmasını istiyor.""Thiago'nun ikinci golünden önce yaptığı iki kurtarışla United'ın daha ağır bir skorla geriye düşmesini engelledi. Brentford'un uzun taçlarını savunmada etkiliydi. İkinci golde daha iyi olabilirdi ama genel olarak olumlu bir performanstı.""Sezonun en iyi maçını çıkardı, kurtarışları farkı azalttı. Yine de üçüncü golde daha iyisini yapmalıydı."