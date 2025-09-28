28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0DA
28 Eylül
Lecce-Bologna
0-010'
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2DA
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1DA
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
3-172'
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-044'
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-144'
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
0-013'
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-013'
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Altay Bayındır, Manchester United taraftarlarını ikiye böldü!

Manchester United'ın Brentford deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgide kaleyi koruyan Altay Bayındır, İngiliz basınında geniş yankı buldu.

calendar 28 Eylül 2025 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Altay Bayındır, Manchester United taraftarlarını ikiye böldü!
Premier Lig'in 6. haftasında Brentford, evinde Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

United'ın kalesinde Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago, 90+5'te ise Mathias Jensen kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 26. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

Altay kalesinde 3 gol görmesine rağmen 5 kurtarış yaptı. İngiliz basınında milli kalecinin performansı tartışmalara yol açtı. Kimileri Altay'ın hatasız olduğunu ve farkın açılmasını önlediğini savunurken, bazı yorumcular ise pozisyon alma konusunda yetersiz kaldığını öne sürdü.

İNGİLİZ BASININDAN ALTAY YORUMLARI


The Standard:

"United kalecisi için yine karışık bir öğleden sonraydı. Thiago'nun ilk golüne engel olamadı, ikinci golde ise top üzerinden geçti. Buna karşın Van den Berg ve Collins'in şutlarında üst üste harika kurtarışlar yaptı. Jensen'ın uzatma dakikalarındaki golünde ise hatalıydı."

Daily Mail:

"Üç golde de şansı yoktu ancak Van den Berg, Collins ve Ouattara'ya karşı yaptığı kurtarışlarla United'ı oyunda tuttu. Duran toplarda, özellikle Kayode'nin uzun paslarında zorlandı."

Goal:

"Van den Berg ve Collins'in şutlarını kurtardı ancak ikinci golde yetersiz kaldı. Schade'nin ortasında topu tehlike bölgesine gönderdi, Thiago'nun vuruşunda çaresizdi. Ouattara'ya yaptığı kurtarış ise gerçekten etkileyiciydi." 

Manchester Evening News:

"İlk golde çaresizdi ama ilk yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İkinci gol öncesinde ilk hamlesi başarılıydı. Maçın son bölümünde ise uzaktan gelen şutta mağlup oldu."

Manchester World:

"Açılış golünde yapabileceği bir şey yoktu. Skorun açılmasını engellemek için önemli kurtarışlar yaptı ama ikinci ve üçüncü gollerde daha iyi olmalıydı."

Express:

"İlk golde yapacak bir şeyi yoktu. Van den Berg ve Collins'in kafa vuruşlarını harika çıkardı. Ancak ikinci golde topu doğrudan Thiago'nun önüne sektirdi. Jensen'in golünde ise kötü bir pozisyon aldı."

United in Focus:

"Gollerde doğrudan hatası yoktu ama daha kaliteli bir kaleci en azından birini çıkarabilirdi. Bu deney artık sona ermeli. Taraftarlar, Altay yerine Lammens'in oynamasını ve gelişimine yatırım yapılmasını istiyor."

Vavel:

"Thiago'nun ikinci golünden önce yaptığı iki kurtarışla United'ın daha ağır bir skorla geriye düşmesini engelledi. Brentford'un uzun taçlarını savunmada etkiliydi. İkinci golde daha iyi olabilirdi ama genel olarak olumlu bir performanstı."

The Busby Babe:

"Sezonun en iyi maçını çıkardı, kurtarışları farkı azalttı. Yine de üçüncü golde daha iyisini yapmalıydı."

