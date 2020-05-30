



ŞURADA

SCHALKE - WERDER BREMEN

MAINZ - HOFFENHEIM

HERTHA BERLIN - AUGSBURG

WOLFSBURG - FRANKFURT

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MÜNİH - DÜSSELDORF



Almanya Bundesliga'da bugün 5 maç oynanacak. Bundesliga için yayınladığı maç tahminlerinde %86 başarı oranı yakalayan Sporx iddaa ekibi, Bundesliga için hazırladığı son 6 kuponun 4'ünde ise hedefi 12'den vurdu. Bugün için de takımlardan son gelişmeleri, eksik, cezalı isimleri, muhtemel 11'leri ve maç tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız!Schalke, geri döndükten sonra oynadığı 3 maçı da kaybetti, Ocak ayından bu yana da kazanamıyor. Werder Bremen ise 17. sırada ve suyun üzerinde kalmaya çalışıyor. 3 maçta sadece 1 gol atabilen Schalke için bu maç oyuncular açısından "kendilerini ispat etme maçı"na dönüştü. Werder Bremen'in ise ligde kalmak için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Schalke'de Ozan Kabak geri döndü, Mascarell ve Stambouli ise oynamayacak.Bittencourt'un kadroya dönmesi bekleniyor. İki kötü takımdan, kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Werder Bremen'in rakibine üst üste 4. yenilgisini yaşatmasını bekleyebiliriz. Werder Bremen yenilmez ve 2.5 ALT tercihlerini kuponlarımızda değerlendirebiliriz.Schubert; Nastasic, Todibo, Sane; Kenny, McKennie, Schopf, Oczipika; Matondo, Burgstaller, CaliguiriPavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Freidl; Klaassen, Eggestein, Bartels; Rashica, Sargent, BittencourtAlmanya Ligi'nde Mainz ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Mainz, hafta içi kendisi gibi ateş hattına düşmek istemeyen Union Berlin ile berabere kaldı. Gol yollarında üretkenlik sorunu yaşayan Mainz'in lige tutunabilmesi için kalan 6 haftada bu sorunu bir şekilde halletmesi gerekiyor.Ancak geçen hafta Köln'ü yenerek Wolfsburg'un 3 puan gerisinde kalarak aranın açılmasına izin vermediler. 7. sırada olan ve ilk 6'ya girmek isteyen Hoffenheim, daha iyi kadrosuyla bu maçta galibiyete ulaşacaktır. Konuk ekip galibiyetine kuponlarda yer verebiliriz.Muller; Niakhate, Hack, Bruma; Baku, Kunde, Martins, Brosinski; Onisiwo, Quaison; MatetaBaumann; Zuber, Bicakcic, Posch, Kaderabrek; Grillitsch, Geiger, Rudy; Baumgartner, Bebou, SkovHertha Berlin, Bundesliga'nın geri dönmesinin ardından 3 maçta 7 puan kazanırken, bu süreçte sadece Bayern Münih'in gerisinde yer aldı. 3 maçta attığı 9 golle en çok gol atan takım da olan Hertha Berlin, UEFA Avrupa Ligi yolunda da ümitlenmeye başladı.Son 2 maçında 4 puan alan ve Schalke'yi sahadan silen Augsburg ise, kümede kalma yolunda önemli adımlar attı. Aralarında sadece 4 puan olan iki takımın mücadelesinde daha formda olan Hertha Berlin galibiyete yakın gözüküyor ancak Augsburg da ağları sarsacaktır. KG VAR ile birlikte, 2.5 ÜST ilk tercihlerimiz.Jarstein; Pekarik, Torunarigha, Boyata, Mittelstadt; Skjelbred, Darida, Grujic; Cunha, Lukebakio, IbisevicLuthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Baier, Khedira; Richter, Lowen, Bazee; NiederlechnerAlmanya Ligi'nde Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Geride kalan hafta için en büyük sürprizini Wolfsburg yaptı. Bayer Leverkusen gibi iyi oyunuyla önemli galibiyetler alan bir takımı deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla devirdiler. Wolfsburg'un Şampiyonlar Ligi bileti alması oldukça zor ama lig bitene kadar en iyisini yapmak için var güçleriyle mücadele edeceklerdir. Kötü bir sezon geçiren Eintracht Frankfurt küme düşme hattının hemen üstünde yer alırken, Ş. Wolfsburg her ne olursa olsun kazanmaya yakın ama risk almadan karşılıklı gol var seçeneğinin bizlere kazandıracağını düşünüyorum.Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Joao Victor; Brekalo, WeghorstTrapp; Hinteregger, Hasebe, Ilsanker; Kostic, Rode, Torro, Kamada, Toure; Dost, Andre SilvaAlmanya Ligi'nde Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya gelecek. Hafta içi Bayern Münih deplasman da Borussia Dortmund'u tek golle geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.. Bu hafta karşılarında kümede kalam savaşı veren Fortuna Düsseldorf olacak. Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcumuz Kenan Karaman son 5 lig maçında 5 gol atarak takımına önemli katkılar yaptı. Ancak bu hafta Fortuna Düsseldorf'ün pek bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih ilk yarıda maçı bitirecektir. Bizleri farklı bir Bayern Münih galibiyeti bekliyor.Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; LewandowskiKastenmeier; Kaan Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stoger, Bodzek, Morales, Thommy; Kenan Karaman, Hennings