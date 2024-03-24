Almanya, Fransa'da yeni jenerasyonla kazandı

Lyon'da oynanan hazırlık maçında Almanya, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

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Almanya, Fransa'da yeni jenerasyonla kazandı
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24 Mart 2024 00:52
Liglere verilen milli arada oynanan hazırlık maçında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Almanya karşı karşıya geldi.

Olimpik Lyon'un stadı Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Almanya 2-0 kazanırke goller; maçın henüz 7. saniyesinde Florian Wirtz ve 49. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Almanya'da 3 yılın ardından milli takıma dönen Toni Kroos, ilk 11 başladığı maçın 7. saniyesinde Florian Wirtz'in attığı golün asistini yaptı.

Almanya'nın ikinci golünü atan Kai Havertz ise Arsenal'deki yüksek formunu milli takımda da sürdürdü. Havertz, Arsenal'de çıktığı son 4 lig maçında 4 gol 2 asist ile oynuyordu.

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