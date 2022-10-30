Almanya'dan maç özetleri!

Bundesliga 12. hafta mücadelelerinde birbirinden güzel 3 maç oynandı. İşte karşılaşmaların özet görüntüleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya'dan maç özetleri!
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30 Ekim 2022 00:18
Almanya Bundesliga 12. hafta mücadelesinde birbirinden heyecanlı 3 maç oynandı.

Bayern Münih sahasında Mainz'i 6-2 mağlup ederken, Leipzig de Leverkusen'i 2-0'lık skorla eli boş gönderdi. Dortmund ise zorlu Frankfurt deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. İşte maçların özet görüntüleri...

BAYERN MÜNİH - MAINZ

LEIPZIG - LEVERKUSEN

FRANKFURT - DORTMUND

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