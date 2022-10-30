Almanya'dan maç özetleri!

Almanya Bundesliga 12. hafta mücadelesinde birbirinden heyecanlı 3 maç oynandı.
Bayern Münih sahasında Mainz'i 6-2 mağlup ederken, Leipzig de Leverkusen'i 2-0'lık skorla eli boş gönderdi. Dortmund ise zorlu Frankfurt deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. İşte maçların özet görüntüleri...
BAYERN MÜNİH - MAINZ
LEIPZIG - LEVERKUSEN
FRANKFURT - DORTMUND
Bayern Münih sahasında Mainz'i 6-2 mağlup ederken, Leipzig de Leverkusen'i 2-0'lık skorla eli boş gönderdi. Dortmund ise zorlu Frankfurt deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. İşte maçların özet görüntüleri...
BAYERN MÜNİH - MAINZ
LEIPZIG - LEVERKUSEN
FRANKFURT - DORTMUND