Almanya'dan Derrick Köhn iddiası!

Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.
G.SARAY'A HABER YOLLADILAR
Haberde ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği iddia edildi.
G.SARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.
Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi.
Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.
G.SARAY'A HABER YOLLADILAR
Haberde ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği iddia edildi.
G.SARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.
Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi.