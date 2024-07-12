Almanya'dan Derrick Köhn iddiası!

Hannover 96'nın Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Almanya'dan Derrick Köhn iddiası!
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12 Temmuz 2024 19:10
Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.

G.SARAY'A HABER YOLLADILAR

Haberde ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği iddia edildi.

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Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi. 

 
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