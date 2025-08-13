13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-023'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-039'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-240'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-040'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-040'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-025'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-377'

Altay'da Mehmet Gündüz gitti!

Altay'da alacaklarını tahsil edemeyen Mehmet Gündüz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını kopardı.

13 Ağustos 2025 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollayıp, 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmaması üzerine takımdan ayrılan Mehmet Gündüz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını tamamen kopardı.

Üç dönem daha transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, genç futbolcuyu yuvaya döndürme ihtimali kalmadı.

Altay'da daha önce orta saha oyuncusu Arda Gezer de fesih yolunu seçerek geri dönüş biletini yakmıştı. İzmir ekibinden ayrılan Yusuf Tekin'in de lisansının Çankayaspor tarafından çıkarılması nedeniyle takıma dönme şansı bulunmuyor.

Altay'da geçen hafta Emre Tangeldi ile Ali Kızılkuyu takıma dönmüştü. Henüz başka bir kulüpte lisansı çıkmayan Onur Efe, Yunus Efe gibi oyuncuların yasal olarak dönüşü şimdilik mümkün.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
