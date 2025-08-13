14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 | A101 Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 ile sunulan A101 aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de A101 market raflarında görebilecek. Ayrıca A101 Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "A101'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.A101 marketlerinin merakla beklenen 14 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu, teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, kırtasiye malzemelerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazede indirimlerle dolu. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:Beyaz Eşya ve Elektronik ÜrünlerSAMSUNG 70DU7100 70" 4K UHD Smart Led TV: 36.999,00 TLTecno Spark 30C Cep Telefonu: 6.299,00 TLONVO 32OVF4000AH 32" HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999,00 TLHI-LEVEL HL43FMN540 43" FHD WEBOS 2.0 D-DUAL LED TV: 8.999,00 TLONVO 65OVF5000AQ 65" Frameless UHD QLED Google TV: 22.999,00 TLSEG CXI 482 Silver No-Frost Kombi Buzdolabı: 20.999,00 TLSEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi: 13.499,00 TLSEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi: 12.499,00 TLVolta RT3 125 cc Benzinli Motosiklet: 59.990,00 TLApec APX5 Elektrikli Moped Gümüş Gri: 26.990,00 TLTaraftar Lisanslı ÜrünlerTaraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör: 349,00 TLTaraftar Lisanslı Serjli Saç Sakal Kesme Makinesi: 899,00 TLTaraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: 349,00 TLTaraftar Lisanslı TWS Kulaklık (Siyah-Sarı/Siyah-Kırmızı): 499,00 TLTaraftar Lisanslı USB Bellek 64 GB: 249,00 TLTaraftar Lisanslı 20W Şarj Adaptörü: 299,00 TLTaraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör: 499,00 TLTaraftar Lisanslı Kablolu Kulaklık: 79,50 TLTaraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 399,00 TLTaraftar Lisanslı Yağ Ölçerli Baskül: 599,00 TLTaraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti: 999,00 TLEv Aletleri ve Mutfak GereçleriSinbo SCM 2985 Türk Kahvesi Makinesi: 999,00 TLPierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 799,00 TLEnglish Home ELB 3001 El Blenderı: 849,00 TLPierre Cardin Saç Kurutma Makinesi: 899,00 TLEnglish Home Kablolu Dik Süpürge: 1.499,00 TLOnvo OVDS501XPLUS 250 W Dikey Şarjlı Süpürge: 4.499,00 TLKiwi KFAN-7629 Şarjlı Stantlı Vantilatör: 2.599,00 TLPiranha Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 299,00 TLPiranha Akım Korumalı 2'li Priz: 499,00 TLMetal Kapaklı Borosilikat Yağlık: 199,00 TLYağ Süzgeci: 29,50 TLKeramika Seramik Fincan: 155,00 TLPaşabahçe 6'lı Çay Bardağı: 279,00 TLBambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz 270 ml: 59,50 TLCam Fincan 165 ml: 22,50 TLBambu Kapaklı Termos: 249,00 TLRenkli Toprak Kase 4'lü: 59,50 TLAyaklı Cam Meyvelik: 149,00 TLÇerezlik 190 cc: 39,50 TLLAV Desenli Meşrubat Bardağı 325 cc: 49,50 TLBoyalı Su Bardağı 325cc: 39,50 TLBaşucu Sürahisi 1200 ml: 49,50 TLSaklama Kabı 1050 cc: 49,50 TLTuzluk Seti 2'li: 59,50 TLMutfak Rendesi: 39,50 TLRenkli Buz Küpleri: 49,50 TLPipetli Bardak 400 ml: 39,50 TLRendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 5 L: 179,00 TLAhşap Ürün Setleri: 54,50 TLSaklama Kabı 800 ml: 49,50 TLSaklama Kabı 1.4 L: 49,50 TLSaklama Kabı 2.7 L: 49,50 TL7 Parça Stantlı Çırpıcı Spatula Seti: 499,00 TLBeslenme Kutusu: 89,50 TLMikser Kabı Seti: 59,50 TLBrita Filtreli Sürahi: 499,00 TL6 Parça Saklama Kabı Seti: 99,50 TLBuzdolabı Saklama Kabı 3'lü: 69,50 TLBuzdolabı Saklama Kabı: 29,50 TLEv Tekstili ve YaşamYastık Alezi 50x70 cm: 65,00 TLPierre Cardin Silikon Yastık 50x70 cm: 199,00 TLÇift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: 329,00 TLTek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: 229,00 TLÇift Kişilik Pike ~180x220 cm: 299,00 TLUnisex Kot Kep Şapka: 149,00 TLKız Çocuk Pullu Şapka: 99,50 TLErkek Patik Çorap 5'li: 69,50 TLCam Sıvı Sabunluk: 49,50 TLCam Diş Fırçalık: 39,50 TLKanatlı Kurutmalık: 299,00 TLÜtü Masası: 599,00 TLİlaç Kutusu: 49,50 TLSoft Çöp Kovası 20 L: 179,00 TLKırtasiye ve Okul GereçleriBarbie Yüzlü Kelemli Kırtasiye Seti: 99,50 TLDondurmalı Ayaklı&Tüy Kalem Seti: 49,50 TLTavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem: 69,50 TLBarbie Silgili Kalem + Yüzük: 39,50 TLTeşli Jel Kalem: 69,50 TLLisanslı Metal Kalem Kutusu + Bıçaklı Kalemtıraş: 42,50 TLLisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: 169,00 TLLisanslı Koruma Kapaklı Küt Makas: 54,50 TLLisanslı Pastel Kalem Seti: 149,00 TLLisanslı Defterli Kırtasiye Seti: 99,50 TLLisanslı Kırtasiye Seti: 39,50 TLLisanslı Silgi&Kalem Seti: 24,50 TLHayvan Figürlü Pelüş Kalem Çantası: 229,00 TLLisanslı Jumbo Pastel Boya 8'li: 79,50 TLLisanslı Labirent Başlıklı Yumurtlayan Kalem: 28,50 TLLisanslı Boyama Seti: 159,00 TLLisanslı Metal Kalemlikli Kırtasiye Seti: 129,00 TLLisanslı Ruj Silgi Kalem: 24,50 TLLisanslı Versatil Kalem: 24,50 TLSihirli Boyama Resim Kağıdı: 69,50 TLLisanslı Ders Programı+Etiket 24'lü: 19,50 TLPelüş Makyaj/Kalem Çantası: 129,00 TLSonic Çıkartmalı Aktivite Kitapları: 49,50 TLLisanslı Tüyülü Çantalı Kırtasiye Seti: 129,00 TLLisanslı Kabartmalı Sticker: 49,50 TLLisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 129,00 TLSpor ve OyuncaklarTriathlon Spor İstasyonu: 13.390,00 TLTriathlon Katlanabilir Mini Masa Tenisi: 4.590,00 TLTriathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası: 9.490,00 TLTriathlon Kondisyon Bisikleti: 3.990,00 TLTriathlon Katlanır Langırt Masası: 4.990,00 TLTriathlon Titreşimli Egzersiz Aleti: 2.990,00 TLTriathlon Koşu ve Yürüyüş Bandı: 7.990,00 TLFisher-Price Eğitici Oyun Kumandası: 449,00 TL1000 Parça Puzzle: 75,00 TLSlime 140 g: 50,00 TLOyuncak 4'lü Sürtmeli Afacan Arabalar: 169,00 TLOyuncak Dinazor Robotlar: 159,00 TLSu Tabancası: 75,00 TLOyuncak Bebek Market Seti: 219,00 TLOyuncak İnce Belli Çay Vakti Seti: 259,00 TLOyuncak Işıklı Pop It: 229,00 TLBalık ve Ördek Tutma Oyunu: 139,00 TLGıda ve İçeceklerÇokça Domates Salçası 410 g: 21,50 TLOvadan Basmati Pirinç 2,5 kg: 159,50 TLSana Krema Bitkisel Yağlı 200 ml: 24,75 TLDiyar Sebzeli Çeşni 200 g: 24,50 TLGreen Life Baharat Limon Tuzu 300 g: 79,50 TLNudo Egg Noodle 500 g: 54,50 TLTada Zeytinyağlı Biber Dolması 200 g: 79,00 TLSalti Salamura Tuz 1250 g: 45,00 TLNaturfoods Keten Tohumu 140 g: 59,50 TLNaturfoods Chia Tohumu 140 g: 59,50 TLZiafe Patatesli Hingel Mantı 400 g: 59,50 TLZiafe Ispanaklı Mantı 350 g: 59,50 TLKızılay Maden Suyu 24x200 ml: 155,00 TLSarıyer Şekersiz Kola 1,5 L: 35,00 TLSarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L: 35,00 TLLipton Buzlu Çay Yeşil Çay-Çilek / Karpuz-Nane 6'lı: 39,50 TLCola Turka Kola 2x1 L: 25,00 TLÇamlıca Gazlı İçecek Gazoz 6x250 ml: 25,00 TLAvoya Maden Suyu Elma-Adaçayı / Limon-Zencefil 6'lı: 65,00 TLEnerji İçeceği 250 ml: 45,00 TLÇerezya Antep Fıstığı 250 g: 199,00 TLÇerezya Kaju 250 g: 135,00 TLÇerezya Kavrulmuş Badem İçi 250 g: 135,00 TLÇerezya Çiğ Badem 250 g: 135,00 TLRolling Pops Nohut Cips 56 g: 25,00 TLSamba Karabiberli Patates Cipsi 130 g: 34,50 TLNescafé Ice Soğuk Kahve Çeşitleri: 55,00 TLNescafé 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü 20'li + Özel Cam Kavanoz: 119,00 TLDr.Oetker Toz İçecek 90 g Çeşitleri: 18,50 TLBu ürünler ve daha fazlası, 14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 kapsamında hem A101 aktüel ürünler raflarında hem de A101 Online platformunda yer alıyor.