14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 | A101 Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 ile sunulan A101 aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de A101 market raflarında görebilecek. Ayrıca A101 Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "A101'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.
14 AĞUSTOS A101 KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
A101 marketlerinin merakla beklenen 14 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu, teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, kırtasiye malzemelerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazede indirimlerle dolu. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:
Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler
SAMSUNG 70DU7100 70" 4K UHD Smart Led TV: 36.999,00 TL
Tecno Spark 30C Cep Telefonu: 6.299,00 TL
ONVO 32OVF4000AH 32" HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999,00 TL
HI-LEVEL HL43FMN540 43" FHD WEBOS 2.0 D-DUAL LED TV: 8.999,00 TL
ONVO 65OVF5000AQ 65" Frameless UHD QLED Google TV: 22.999,00 TL
SEG CXI 482 Silver No-Frost Kombi Buzdolabı: 20.999,00 TL
SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi: 13.499,00 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi: 12.499,00 TL
Volta RT3 125 cc Benzinli Motosiklet: 59.990,00 TL
Apec APX5 Elektrikli Moped Gümüş Gri: 26.990,00 TL
Taraftar Lisanslı Ürünler
Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör: 349,00 TL
Taraftar Lisanslı Serjli Saç Sakal Kesme Makinesi: 899,00 TL
Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: 349,00 TL
Taraftar Lisanslı TWS Kulaklık (Siyah-Sarı/Siyah-Kırmızı): 499,00 TL
Taraftar Lisanslı USB Bellek 64 GB: 249,00 TL
Taraftar Lisanslı 20W Şarj Adaptörü: 299,00 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör: 499,00 TL
Taraftar Lisanslı Kablolu Kulaklık: 79,50 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 399,00 TL
Taraftar Lisanslı Yağ Ölçerli Baskül: 599,00 TL
Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti: 999,00 TL
Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri
Sinbo SCM 2985 Türk Kahvesi Makinesi: 999,00 TL
Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 799,00 TL
English Home ELB 3001 El Blenderı: 849,00 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi: 899,00 TL
English Home Kablolu Dik Süpürge: 1.499,00 TL
Onvo OVDS501XPLUS 250 W Dikey Şarjlı Süpürge: 4.499,00 TL
Kiwi KFAN-7629 Şarjlı Stantlı Vantilatör: 2.599,00 TL
Piranha Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 299,00 TL
Piranha Akım Korumalı 2'li Priz: 499,00 TL
Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık: 199,00 TL
Yağ Süzgeci: 29,50 TL
Keramika Seramik Fincan: 155,00 TL
Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı: 279,00 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz 270 ml: 59,50 TL
Cam Fincan 165 ml: 22,50 TL
Bambu Kapaklı Termos: 249,00 TL
Renkli Toprak Kase 4'lü: 59,50 TL
Ayaklı Cam Meyvelik: 149,00 TL
Çerezlik 190 cc: 39,50 TL
LAV Desenli Meşrubat Bardağı 325 cc: 49,50 TL
Boyalı Su Bardağı 325cc: 39,50 TL
Başucu Sürahisi 1200 ml: 49,50 TL
Saklama Kabı 1050 cc: 49,50 TL
Tuzluk Seti 2'li: 59,50 TL
Mutfak Rendesi: 39,50 TL
Renkli Buz Küpleri: 49,50 TL
Pipetli Bardak 400 ml: 39,50 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 5 L: 179,00 TL
Ahşap Ürün Setleri: 54,50 TL
Saklama Kabı 800 ml: 49,50 TL
Saklama Kabı 1.4 L: 49,50 TL
Saklama Kabı 2.7 L: 49,50 TL
7 Parça Stantlı Çırpıcı Spatula Seti: 499,00 TL
Beslenme Kutusu: 89,50 TL
Mikser Kabı Seti: 59,50 TL
Brita Filtreli Sürahi: 499,00 TL
6 Parça Saklama Kabı Seti: 99,50 TL
Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü: 69,50 TL
Buzdolabı Saklama Kabı: 29,50 TL
Ev Tekstili ve Yaşam
Yastık Alezi 50x70 cm: 65,00 TL
Pierre Cardin Silikon Yastık 50x70 cm: 199,00 TL
Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: 329,00 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: 229,00 TL
Çift Kişilik Pike ~180x220 cm: 299,00 TL
Unisex Kot Kep Şapka: 149,00 TL
Kız Çocuk Pullu Şapka: 99,50 TL
Erkek Patik Çorap 5'li: 69,50 TL
Cam Sıvı Sabunluk: 49,50 TL
Cam Diş Fırçalık: 39,50 TL
Kanatlı Kurutmalık: 299,00 TL
Ütü Masası: 599,00 TL
İlaç Kutusu: 49,50 TL
Soft Çöp Kovası 20 L: 179,00 TL
Kırtasiye ve Okul Gereçleri
Barbie Yüzlü Kelemli Kırtasiye Seti: 99,50 TL
Dondurmalı Ayaklı&Tüy Kalem Seti: 49,50 TL
Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem: 69,50 TL
Barbie Silgili Kalem + Yüzük: 39,50 TL
Teşli Jel Kalem: 69,50 TL
Lisanslı Metal Kalem Kutusu + Bıçaklı Kalemtıraş: 42,50 TL
Lisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: 169,00 TL
Lisanslı Koruma Kapaklı Küt Makas: 54,50 TL
Lisanslı Pastel Kalem Seti: 149,00 TL
Lisanslı Defterli Kırtasiye Seti: 99,50 TL
Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,50 TL
Lisanslı Silgi&Kalem Seti: 24,50 TL
Hayvan Figürlü Pelüş Kalem Çantası: 229,00 TL
Lisanslı Jumbo Pastel Boya 8'li: 79,50 TL
Lisanslı Labirent Başlıklı Yumurtlayan Kalem: 28,50 TL
Lisanslı Boyama Seti: 159,00 TL
Lisanslı Metal Kalemlikli Kırtasiye Seti: 129,00 TL
Lisanslı Ruj Silgi Kalem: 24,50 TL
Lisanslı Versatil Kalem: 24,50 TL
Sihirli Boyama Resim Kağıdı: 69,50 TL
Lisanslı Ders Programı+Etiket 24'lü: 19,50 TL
Pelüş Makyaj/Kalem Çantası: 129,00 TL
Sonic Çıkartmalı Aktivite Kitapları: 49,50 TL
Lisanslı Tüyülü Çantalı Kırtasiye Seti: 129,00 TL
Lisanslı Kabartmalı Sticker: 49,50 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 129,00 TL
Spor ve Oyuncaklar
Triathlon Spor İstasyonu: 13.390,00 TL
Triathlon Katlanabilir Mini Masa Tenisi: 4.590,00 TL
Triathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası: 9.490,00 TL
Triathlon Kondisyon Bisikleti: 3.990,00 TL
Triathlon Katlanır Langırt Masası: 4.990,00 TL
Triathlon Titreşimli Egzersiz Aleti: 2.990,00 TL
Triathlon Koşu ve Yürüyüş Bandı: 7.990,00 TL
Fisher-Price Eğitici Oyun Kumandası: 449,00 TL
1000 Parça Puzzle: 75,00 TL
Slime 140 g: 50,00 TL
Oyuncak 4'lü Sürtmeli Afacan Arabalar: 169,00 TL
Oyuncak Dinazor Robotlar: 159,00 TL
Su Tabancası: 75,00 TL
Oyuncak Bebek Market Seti: 219,00 TL
Oyuncak İnce Belli Çay Vakti Seti: 259,00 TL
Oyuncak Işıklı Pop It: 229,00 TL
Balık ve Ördek Tutma Oyunu: 139,00 TL
Gıda ve İçecekler
Çokça Domates Salçası 410 g: 21,50 TL
Ovadan Basmati Pirinç 2,5 kg: 159,50 TL
Sana Krema Bitkisel Yağlı 200 ml: 24,75 TL
Diyar Sebzeli Çeşni 200 g: 24,50 TL
Green Life Baharat Limon Tuzu 300 g: 79,50 TL
Nudo Egg Noodle 500 g: 54,50 TL
Tada Zeytinyağlı Biber Dolması 200 g: 79,00 TL
Salti Salamura Tuz 1250 g: 45,00 TL
Naturfoods Keten Tohumu 140 g: 59,50 TL
Naturfoods Chia Tohumu 140 g: 59,50 TL
Ziafe Patatesli Hingel Mantı 400 g: 59,50 TL
Ziafe Ispanaklı Mantı 350 g: 59,50 TL
Kızılay Maden Suyu 24x200 ml: 155,00 TL
Sarıyer Şekersiz Kola 1,5 L: 35,00 TL
Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L: 35,00 TL
Lipton Buzlu Çay Yeşil Çay-Çilek / Karpuz-Nane 6'lı: 39,50 TL
Cola Turka Kola 2x1 L: 25,00 TL
Çamlıca Gazlı İçecek Gazoz 6x250 ml: 25,00 TL
Avoya Maden Suyu Elma-Adaçayı / Limon-Zencefil 6'lı: 65,00 TL
Enerji İçeceği 250 ml: 45,00 TL
Çerezya Antep Fıstığı 250 g: 199,00 TL
Çerezya Kaju 250 g: 135,00 TL
Çerezya Kavrulmuş Badem İçi 250 g: 135,00 TL
Çerezya Çiğ Badem 250 g: 135,00 TL
Rolling Pops Nohut Cips 56 g: 25,00 TL
Samba Karabiberli Patates Cipsi 130 g: 34,50 TL
Nescafé Ice Soğuk Kahve Çeşitleri: 55,00 TL
Nescafé 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü 20'li + Özel Cam Kavanoz: 119,00 TL
Dr.Oetker Toz İçecek 90 g Çeşitleri: 18,50 TL
Bu ürünler ve daha fazlası, 14 Ağustos A101 Kataloğu 2025 kapsamında hem A101 aktüel ürünler raflarında hem de A101 Online platformunda yer alıyor.