Slovenya Milli Takımı oyuncuları, Luka Doncic'in sadece fiziksel olarak değil, liderlik açısından da gözle görülür şekilde değiştiğini söylüyor.Sport Klub'tan Martin Pavncik'in haberine göre, Los Angeles Lakers'a transfer olduktan sonra ilk kez milli takım forması giyen Doncic, önceki yıllara göre çok daha konuşkan ve yönlendirici bir rol üstlenmiş durumda.Uzun yıllardır Doncic'in takım arkadaşı olan Klemen Prepelic, bu değişimi şöyle anlattı:Prepelic, bu dönüşümün Doncic'in Lakers'ta üstleneceği yeni sorumluluklarla bağlantılı olduğunu düşünüyor:Prepelic'e göre Doncic'in sözleri, yalnızca yüksek basketbol zekâsından değil, sahadaki olağanüstü sezgisinden dolayı da büyük etki taşıyor:Bu gelişmeyi ilham verici kılan unsur ise Doncic'in bunu büyük bir enerji ve samimi bir istekle yapması: