Slovenya Milli Takımı oyuncuları, Luka Doncic'in sadece fiziksel olarak değil, liderlik açısından da gözle görülür şekilde değiştiğini söylüyor.
Sport Klub'tan Martin Pavncik'in haberine göre, Los Angeles Lakers'a transfer olduktan sonra ilk kez milli takım forması giyen Doncic, önceki yıllara göre çok daha konuşkan ve yönlendirici bir rol üstlenmiş durumda.
Uzun yıllardır Doncic'in takım arkadaşı olan Klemen Prepelic, bu değişimi şöyle anlattı:
"İlk antrenmanda bile önceki yıllara kıyasla çok daha fazla konuştuğunu fark ettim."
Prepelic, bu dönüşümün Doncic'in Lakers'ta üstleneceği yeni sorumluluklarla bağlantılı olduğunu düşünüyor:
"Artık kulüp düzeyinde de franchise'ın bir numaralı yüzü olma görevini üstlenecek. Bu, onu liderlik açısından daha aktif olmaya itiyor."
Prepelic'e göre Doncic'in sözleri, yalnızca yüksek basketbol zekâsından değil, sahadaki olağanüstü sezgisinden dolayı da büyük etki taşıyor:
"Onun sözü, olağanüstü basketbol bilgisi ve inanılmaz hissiyatı sayesinde çok ağırlık taşıyor."
Bu gelişmeyi ilham verici kılan unsur ise Doncic'in bunu büyük bir enerji ve samimi bir istekle yapması:
"Aynı zamanda her bireyi antrenmanda daha iyi yapmak için büyük bir heves ve istekle yapıyor."
