Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Livakovic

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, ayrılıklar içinde yoğun mesai harcıyor.
AYRLIK YAKIN
Sarı-lacivertliler, gelecek planlamasında düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni kiralamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşüyor.
Haberde, Dominik Livakovic'in ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ
Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, 9 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
