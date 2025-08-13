13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Livakovic

Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Dominik Livakovic'i kiralamak için Avrupa'dan ve Hırvatistan'dan önemli kulüpler ile görüşüyor. 30 yaşındaki kaleci ise memleketi Hırvatistan'a dönmek istiyor.

calendar 13 Ağustos 2025 15:46
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Livakovic
Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, ayrılıklar içinde yoğun mesai harcıyor.

AYRLIK YAKIN

Sarı-lacivertliler, gelecek planlamasında düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni kiralamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşüyor.

Haberde, Dominik Livakovic'in ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ

Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, 9 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 

 
SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
