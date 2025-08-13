Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Livakovic





AYRLIK YAKIN Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe , ayrılıklar içinde yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertliler, gelecek planlamasında düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı için harekete geçti.A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni kiralamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşüyor.Haberde, Dominik Livakovic'in ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, 9 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.