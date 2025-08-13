13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-035'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-2DA
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-0DA
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-037'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-489'

TVF Başkanı Mehmet Üstündağ'dan zafer açıklaması

Mehmet Üstündağ, Filenin Efeleri'nin Danimarka'yı yenerek adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırması sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Ağustos 2025 21:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Zorlu geçen maçta son sayıya kadar mücadele eden takımı, Avrupa Şampiyonası finallerini burada garantilemesinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından oyuncuları tebrik etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Üstündağ, taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.


Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bu taraftarın en az 3-5 katı dışarıda bekliyor. Zorlu geçen maçta son sayıya kadar mücadele eden takımı, Avrupa Şampiyonası finallerini burada garantilemesinden dolayı tebrik ediyorum. Olağanüstü bir taraftar var. 40 yıldır spor adamıyım böyle muhteşem ve takıma sahip çıkıp bağrına basan taraftar çok görmedim. Hem de 6 Şubat depreminde büyük hasar alan bir il, takıma büyük moral verdiler. Üzüntülerini çok ön plana çıkarmadılar ve takımı kucakladılar. Takım da onlara moral verdi. Depremzede olan Malatya'ya armağan olsun. Buradan Avrupa vizesi alarak tarihe geçtiler. Bu sevgi olduktan sonra neden bir daha oynamayalım."

- "VEFAT EDEN İNSANLARIMIZ İÇİN OYNADIK"

Milli oyuncu Beytullah Hatipoğlu ise inanılmaz bir atmosferde maçı kazandıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Malatya seyircisine çok teşekkür ediyorum. Oyuna iyi giriş yapamadık ama 3-2 galip tamamladık." dedi.

Bedirhan Bülbül de Malatya seyircisine teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosferdi onu söylemek istiyorum. Böyle güzel bir şehirde oynadığımız için çok mutluyuz. Salon tıklım tıklım, galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Malatya depremin yaralarını sarıyor. Derinden üzüntü yaşadık, Malatya halkı için vefat eden insanlarımız için oynadık. Hepsinin ruhu şad olsun. Güzel bir maçla burayı noktalıyoruz. İnşallah burada bir daha maç oynarız. Salon çok güzel." diye konuştu.

 
 
 Reklam 
