UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, sahasında Viking'i konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmada Onur Bulut'un 34. dakikada kendi kalesine attığı golle geri düşen Başakşehir, 40. dakikada Davie Selke ile devreye eşitlikle girdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmazken Başakşehir toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak ismini play-off etabına yazdırdı.
PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, play off etabında Spartak Trnava-Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN DALYA
40. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davie Selke, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.
SELKE, KARŞILAŞMAYA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Mücadelenin 40. dakikasında Başakşehir, Viking'in savunmadan çıkarken orta alanda kaptırdığı top sonrası hızlı çıktı. Shomurodov'la verkaç yapan Selke, ceza sahasına girerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 bitti.
11. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Shomurodov ceza sahasına girer girmez topu içeri çevirdi, Crespo'nun pası sonrası Ömer Beyaz'ın şutunu kaleci ayağıyla çıkardı.
23. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Crespo'nun yerden ortasında Ömer Beyaz'dan önce savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
34. dakikada Viking 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Tripic'in ortasında arka direkte Onur Bulut'un teması sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti.
40. dakikada ev sahibinin golü geldi. Berat Özdemir'in tek pasında topla buluşan Selke, Shomurodov'la paslaştıktan sonra hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Viking gole yaklaştı. Svendsen'in sağ taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Berisha gelişine sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.
90+2. dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında Berisha'nın altıpas üstünde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci son anda kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)
Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D'Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha
Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
