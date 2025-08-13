13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Filenin Efeleri adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı

Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 13 Ağustos 2025 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi.

Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Salon: Orduzu Pınarbaşı


Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)

Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10

Süre: 127 dakika

 • 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
