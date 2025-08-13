Giovanni Leoni, Liverpool'a çok yakın!

LEONI KIRMIZI FORMAYA ÇOK YAKIN

BONSERVİS: 30 MİLYON EURO

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Transferde fırtına gibi esen Liverpool, Parma'nın 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'ye kancayı taktı.Liverpool kısa süre içinde Parma ile anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.Liverpool, Parma'nın genç savunmacısı Giovanni Leoni için harekete geçti. Serie A'da geçen sezon dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İtalya U21 kadrosuna çağrıldı ve Premier Lig'de yeni bir maceraya hazırlanıyor.Oyuncu, Liverpool'la anlaşmaya varmıştı. Ben Jacobs'a göre Parma ile Liverpool arsındaki anlaşma 24 saat içinde veya daha kısa sürede tamamlanacak.Parma, Leoni için 30 milyon Euro bonservis artı bonus talep ediyor.Leoni, geçen sezon Serie A'da 17 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Güncel transfer market değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.