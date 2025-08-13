13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-028'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-382'

Giovanni Leoni, Liverpool'a çok yakın!

Parma forması giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni, Liverpool'a transfer olmaya çok yakın.

calendar 13 Ağustos 2025 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Giovanni Leoni, Liverpool'a çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transferde fırtına gibi esen Liverpool, Parma'nın 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'ye kancayı taktı.

Liverpool kısa süre içinde Parma ile anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.

LEONI KIRMIZI FORMAYA ÇOK YAKIN

Liverpool, Parma'nın genç savunmacısı Giovanni Leoni için harekete geçti. Serie A'da geçen sezon dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İtalya U21 kadrosuna çağrıldı ve Premier Lig'de yeni bir maceraya hazırlanıyor.


BONSERVİS: 30 MİLYON EURO

Oyuncu, Liverpool'la anlaşmaya varmıştı. Ben Jacobs'a göre Parma ile Liverpool arsındaki anlaşma 24 saat içinde veya daha kısa sürede tamamlanacak.

Parma, Leoni için 30 milyon Euro bonservis artı bonus talep ediyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Leoni, geçen sezon Serie A'da 17 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Güncel transfer market değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.