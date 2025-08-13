Beşiktaş'tan Leon Bailey ilgisi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem kanat transferi. Siyah-Beyazlıların, Aston Villa'dan Leon Bailey ile ilgilendiği öne sürüldü.
The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki sağ kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Öte yandan haberde, Roma'nın da yıldız kanat için Aston Villa ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimi sezon 38 maçta forma giyen Jamaikalı kanat, 2 gol ve 4 asist kaydetti.
The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki sağ kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Öte yandan haberde, Roma'nın da yıldız kanat için Aston Villa ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimi sezon 38 maçta forma giyen Jamaikalı kanat, 2 gol ve 4 asist kaydetti.