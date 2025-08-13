13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Beşiktaş'tan Leon Bailey ilgisi!

Beşiktaş, Roma'nın da ilgilendiği Aston Villa forması giyen sağ kanat Leon Bailey ile ilgileniyor.

13 Ağustos 2025 19:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Leon Bailey ilgisi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem kanat transferi. Siyah-Beyazlıların, Aston Villa'dan Leon Bailey ile ilgilendiği öne sürüldü.

The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki sağ kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Öte yandan haberde, Roma'nın da yıldız kanat için Aston Villa ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimi sezon 38 maçta forma giyen Jamaikalı kanat, 2 gol ve 4 asist kaydetti. 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
