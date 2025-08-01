Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:57 -
Güncelleme Tarihi:
01 Ağustos 2025 16:57
YKS tercih kodu nedir, nasıl alınır, bulunur? 2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlite adayların sıkça merak ettiği konulardan biri de "Tercih Kodu" kavramı oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kılavuzlarında yer alan bu terimler doğru yerleştirme için kritik önem taşıyor. Peki, üniversite tercih sürecinde kullanılan tercih kodu nedir, nasıl bulunur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Tercihler, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresiyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih listelerine bölüm eklerken hem bu doğru tercih adı hem de kodu girdiğinden emin olmalı.
TERCİH KODU
Tercih Kodu, YKS tercih ekranında kullanılması gereken sayısal bir koddur. Her üniversite, fakülte ve bölüm için ayrı bir tercih kodu bulunur. Adaylar tercihlerini yaparken ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bölüm isimlerinin yanında bulunan bu kodu doğru ve eksiksiz şekilde girmek zorundadır.
TERCİH KODU NEDEN ÖNEMLİ?
Sistem kontrolü, yalnızca doğru kod + doğru ad kombinasyonuyla çalışır.
Her yıl tercih kılavuzları yeniden güncellenir.
Tercih ekranında, kılavuzdan alınan kodların birebir sisteme girilmesi gerekmektedir , yazım hatalarına dikkat edilmelidir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlanmıştı.
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