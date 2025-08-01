YKS tercih kodu nedir, nasıl alınır, bulunur? 2025

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Tercihler, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresiyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih listelerine bölüm eklerken hem bu doğru tercih adı hem de kodu girdiğinden emin olmalı.

Tercih Kodu, YKS tercih ekranında kullanılması gereken sayısal bir koddur. Her üniversite, fakülte ve bölüm için ayrı bir tercih kodu bulunur. Adaylar tercihlerini yaparken ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bölüm isimlerinin yanında bulunan bu kodu doğru ve eksiksiz şekilde girmek zorundadır.



Sistem kontrolü, yalnızca doğru kod + doğru ad kombinasyonuyla çalışır.

Her yıl tercih kılavuzları yeniden güncellenir.

Tercih ekranında, kılavuzdan alınan kodların birebir sisteme girilmesi gerekmektedir , yazım hatalarına dikkat edilmelidir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlanmıştı.