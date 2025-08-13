13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-023'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-039'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-240'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-040'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-040'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-025'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-377'

Atalanta'dan Fulham'a teklif: Muniz

Atalanta, Brezilyalı golcü Rodrigo Muniz için Fulham'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 5.2 milyon ek bonuslar içeren bir teklif yaptı.

13 Ağustos 2025 14:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezona Gian Piero Gasperini önderliğinde hazırlanan Atalanta'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bergamo ekibi, golcü oyuncu transferi için Fulham'ın kapısını çaldı.

SKY Sports'un haberine göre; Atalanta, Rodrigo Muniz için Fulham'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 5.2 milyon ek bonuslar içeren bir teklif yaptı.

24 yaşındaki golcü oyuncu Atalanta'ya transfer olmak çok istekli ancak Fulham, yerine uygun bir oyuncu gelmediği sürece onu göndermek istemiyor.

Brezilyalı oyuncunun, Londra ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi daha var fakat Fulham'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatacak opsiyonu bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
