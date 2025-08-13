Atalanta'dan Fulham'a teklif: Muniz

Yeni sezona Gian Piero Gasperini önderliğinde hazırlanan Atalanta'da transfer çalışmaları sürüyor.



Bergamo ekibi, golcü oyuncu transferi için Fulham'ın kapısını çaldı.



SKY Sports'un haberine göre; Atalanta, Rodrigo Muniz için Fulham'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 5.2 milyon ek bonuslar içeren bir teklif yaptı.



24 yaşındaki golcü oyuncu Atalanta'ya transfer olmak çok istekli ancak Fulham, yerine uygun bir oyuncu gelmediği sürece onu göndermek istemiyor.



Brezilyalı oyuncunun, Londra ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi daha var fakat Fulham'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatacak opsiyonu bulunuyor.



