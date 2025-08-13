13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

calendar 13 Ağustos 2025 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric, satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.

Muric, Premier Lig'de geçen sezon 18 maçta Ipswich Town'un kalesini korudu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
