Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric, satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.
Muric, Premier Lig'de geçen sezon 18 maçta Ipswich Town'un kalesini korudu.
