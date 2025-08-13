-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? | PSG - Tottenham maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2025 14:00 -
Güncelleme Tarihi:
13 Ağustos 2025 14:00
PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? | PSG - Tottenham maçı canlı izle şifresiz
PSG - Tottenham maçını ücretsiz TRT 1 izle | PSG - Tottenham maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan PSG - Tottenham maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Tottenham maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Süper Kupa'da PSG ve Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. PSG - Tottenham maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
PSG - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Süper Kupa'da PSG, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. PSG - Tottenham maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.