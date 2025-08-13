PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? | PSG - Tottenham maçı canlı izle şifresiz

UEFA Süper Kupa'da PSG ve Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. PSG - Tottenham maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



PSG - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



UEFA Süper Kupa'da PSG, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. PSG - Tottenham maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.



PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: