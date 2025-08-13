Haber Tarihi: 13 Ağustos 2025 14:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 14:00

PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? | PSG - Tottenham maçı canlı izle şifresiz

PSG - Tottenham maçını ücretsiz TRT 1 izle | PSG - Tottenham maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan PSG - Tottenham maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Tottenham maçı canlı yayın izleme detayları

PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? | PSG - Tottenham maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Süper Kupa'da PSG ve Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. PSG - Tottenham maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

PSG - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Süper Kupa'da PSG, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. PSG - Tottenham maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Çağdaş Atan'dan tur ve transfer açıklaması RAMS Başakşehir Çağdaş Atan'dan tur ve transfer açıklaması
Nuno da Costa: 'Bu aşamayı geçmeyi bildik' RAMS Başakşehir Nuno da Costa: "Bu aşamayı geçmeyi bildik"
Başakşehir'den tur sonrası TFF'ye erteleme talebi RAMS Başakşehir Başakşehir'den tur sonrası TFF'ye erteleme talebi
Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması: 'Her şeyi alkışlıyorlar' Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması: "Her şeyi alkışlıyorlar"
Ederson transferinde kritik temas: George Gardi Galatasaray Ederson transferinde kritik temas: George Gardi
Premier Lig'den Beşiktaş'a sol kanat Beşiktaş Premier Lig'den Beşiktaş'a sol kanat
Donnaruma'nın menajerinden transfer açıklaması Galatasaray Donnaruma'nın menajerinden transfer açıklaması
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku Trabzonspor Trabzonspor'da Nwakaeme şoku
Beşiktaş, Moritz Jenz'i listesine aldı Beşiktaş Beşiktaş, Moritz Jenz'i listesine aldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Berke Özer, Lille yolcusu! Fenerbahçe'den sürpriz
2
Fenerbahçe'den Tielemans için teklif!
3
Kaleci transferinde domino etkisi: Galatasaray ve Fenerbahçe!
4
Romulo, 25 milyon euro'ya Leipzig yolcusu!
5
Aston Villa'dan Marco Asensio hamlesi!
6
Galatasaray'da fırsat transferi: Wilfried Singo!
7
Süleyman Hurma: "Fenerbahçe'den transfer olabilir"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.