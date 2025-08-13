Aston Villa'dan Marco Asensio hamlesi!

Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.
BONSERVİS HAMLESİ
İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.
BONUSLARLA 20 MİLYON EURO
Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.
ASENSIO ANLAŞTI
Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı.
ASTON VILLA PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
