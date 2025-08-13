13 Ağustos
Aston Villa'dan Marco Asensio hamlesi!

Aston Villa, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Marco Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Asensio için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

Aston Villa'dan Marco Asensio hamlesi!
Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.

BONSERVİS HAMLESİ

İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

BONUSLARLA 20 MİLYON EURO


Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

ASENSIO ANLAŞTI

Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

