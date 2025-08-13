Trabzonspor'da Nwakaeme şoku

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında evinde Kocaelispor'u ağırlamıştı ve bu maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
Bu karşılaşmada Kocaelispor karşılaşmasında 84 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcunun sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Deneyimli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında evinde Kocaelispor'u ağırlamıştı ve bu maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
Bu karşılaşmada Kocaelispor karşılaşmasında 84 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcunun sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Deneyimli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"