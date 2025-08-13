Barcelona'dan 7 milyon Euroluk kritik hamle

VIP KOLTUK OPERASYONU

TRANSFER ÖNÜ AÇILIYOR

Dünya devi Barcelona'da ekonomik olarak sıkıntılı günler devam ediyor.Barcelona, geçtiğimiz sezonun branş gelir-gider dengesizliğini kapatmak için gerekli olan 7 milyon Euroluk teminatı onayladı. Başkan Joan Laporta'nın teklifi doğrultusunda oybirliğiyle alınan karar, kulübün mali tablolarını dengede kapatmasını sağlayacak.Kulüp, VIP koltuk satış operasyonunun La Liga tarafından onaylanması için gerekli denetçi raporunu sunmaya hazırlanıyor. Daha önce somut varlık olmadığı gerekçesiyle reddedilen proje, inşaatın tamamlanmasının ardından Limak tarafından sertifikalandı. Barcelona, bu koltukların satışına Montjuïc'te ve Joan Gamper Kupası'nda şimdiden başladı.Barça, futbolcu satışları, uzun vadeli sözleşme yenilemeleri ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile yapılan sponsorluk anlaşması sayesinde mali fair-play alanını genişletti. LaLiga'nın onay vermesi halinde kulüp, tüm yeni transferlerini tescil edebilecek ve Marc Bernal ile Gerard Martín'e A takım forması verebilecek.