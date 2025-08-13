13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Barcelona'dan 7 milyon Euroluk kritik hamle

Barcelona Yönetim Kurulu, 7 milyon Euroluk teminatı oybirliğiyle onayladı. Bu adım, kulübün LaLiga'da 1:1 kuralına geçerek yeni transferlerini tescil etmesinin önünü açacak.

Barcelona'dan 7 milyon Euroluk kritik hamle
Dünya devi Barcelona'da ekonomik olarak sıkıntılı günler devam ediyor.

Barcelona, geçtiğimiz sezonun branş gelir-gider dengesizliğini kapatmak için gerekli olan 7 milyon Euroluk teminatı onayladı. Başkan Joan Laporta'nın teklifi doğrultusunda oybirliğiyle alınan karar, kulübün mali tablolarını dengede kapatmasını sağlayacak.

VIP KOLTUK OPERASYONU 

Kulüp, VIP koltuk satış operasyonunun La Liga tarafından onaylanması için gerekli denetçi raporunu sunmaya hazırlanıyor. Daha önce somut varlık olmadığı gerekçesiyle reddedilen proje, inşaatın tamamlanmasının ardından Limak tarafından sertifikalandı. Barcelona, bu koltukların satışına Montjuïc'te ve Joan Gamper Kupası'nda şimdiden başladı.

TRANSFER ÖNÜ AÇILIYOR

Barça, futbolcu satışları, uzun vadeli sözleşme yenilemeleri ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile yapılan sponsorluk anlaşması sayesinde mali fair-play alanını genişletti. LaLiga'nın onay vermesi halinde kulüp, tüm yeni transferlerini tescil edebilecek ve Marc Bernal ile Gerard Martín'e A takım forması verebilecek.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
