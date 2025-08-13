13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-035'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-2DA
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-0DA
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-037'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-489'

U21 Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde!

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

calendar 13 Ağustos 2025 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
U21 Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde!




 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Milli takım, Japonya-Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

15 Ağustos Cuma günü oynayacak çeyrek finale mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
