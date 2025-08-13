Kaleci transferinde domino etkisi: Galatasaray ve Fenerbahçe!

Avrupa'da kaleci transferleri konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor.
ENRIQUE'NİN KARARI
HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin farklı profilde yeni bir kaleci istemesinin ardından Lille'den kaleci Lucas Chevalier'i 40 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Fransız ekibinde bu gelişmenin ardından Gianluigi Donnarumma, kadro dışı kaldı ve Tottenham maçının kadrosuna alınmadı.
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Donnarumma için, "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim." ifadelerini kullandı.
DONNARUMMA'DAN MESAJ
Donnarumma ise Enrique'nin kendisi hakkındaki bu açıklamasının ardından bir paylaşım yaptı.
İtalyan eldivenin paylaşımı şu şekilde:
"Ne yazık ki, birisi artık grubun parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm.
Parc des Princes'te taraftarlara son bir kez gözlerinizin içine bakma ve gerektiği gibi veda etme fırsatım olmasını umuyorum. Eğer bu mümkün olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isterim ve sizi asla unutmayacağım. Hep içimde, bana kendimi evimde hissettiren sizlerin, yaşattığınız tüm duyguların, büyülü gecelerin anısını taşıyacağım.
Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak büyük bir onurdu.
Teşekkürler, Paris."
GALATASARAY VE EDERSON
Galatasaray ise Manchester City'den Brezilyalı eldiven Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. Manchester City, Ederson için ayrılık ihtimalinin ardından Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı gündemine aldı.
Ederson'un Galatasaray'a transferini bekleyen Manchester City, bu gelişme sonrası Donnarumma ile kalesini güçlendirmek istiyor.
LILLE'DE BERKE GELİŞMESİ
Lucas Chevalier'i Paris Saint-Germain'e gönderen Lille ise Eyüpspor'dan Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
Lille, milli file bekçisinin transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'NİN PAYI
Fenerbahçe, 25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor'dan başka bir takıma transferinden yüzde 40 pay kazanacak.
