13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Menemen FK, Emre Keskin ile nikah tazeledi!

Bilal Kısa'yı teknik direktörlük görevine getiren Menemen FK, iç transfer çalışmaları kapsamında Emre Keskin ile 1 yıllığına yeniden anlaştı.

calendar 13 Ağustos 2025 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 24 Ağustos'ta başlayacak sezon öncesinde uzun süren suskunluğunu bozup teknik direktörlük görevine Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızlarından Bilal Kısa'yı getiren Menemen Futbol Kulübü iç transfere de başladı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emre Keskin'le 1 yıllığına yeniden anlaştı. Son 3 yıldır kadroda yer alan Emre geçen sezon 29'u ilk 11'de 33 maçta görev almıştı.

Menemen FK'da kulübü devretme planını rafa kaldıran Başkan Bilgin Tokul, teknik direktör Bilal Kısa ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzalattı. Bilal Kısa takımla ilk antrenmanına çıktı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
