13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Müldür, ameliyat olabilir. Milli futbolcu, ameliyat olması durumunda 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi!
Feyenoord maçının ardından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür, ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.

