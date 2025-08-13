Parma, yeni golcüsünü Belçika'da buldu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Parma, yeni golcüsünü Belçika Ligi'nden getirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Parma, Westerlo'da forma giyen santrfor Matija Frigan'ı 10 milyon euro'dan az bir ücret karşılığında kadrosuna katacak.



Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki oyuncu ile Hull City'de ilgileniyordu, ancak oyuncunun tercihi Parma oldu.



PERFORMANSI



Hırvat golcü, şu ana kadar Belçika ekibi ile 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.