13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Parma, yeni golcüsünü Belçika'da buldu!

İtalyan ekibi Parma, Westerlo oyuncusu Matija Frigan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 13 Ağustos 2025 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Parma, yeni golcüsünü Belçika'da buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Parma, yeni golcüsünü Belçika Ligi'nden getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Parma, Westerlo'da forma giyen santrfor Matija Frigan'ı 10 milyon euro'dan az bir ücret karşılığında kadrosuna katacak.

Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki oyuncu ile Hull City'de ilgileniyordu, ancak oyuncunun tercihi Parma oldu.

PERFORMANSI

Hırvat golcü, şu ana kadar Belçika ekibi ile 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
