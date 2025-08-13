13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Rodrygo'dan mesaj: Takımda kalacak mı?

Real Madrid forması giyen Rodrygo, WSG Girol maçının ardından, "2025-2026 sezonu başlasın." şeklinde bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı, "Takımda kalmak istiyor." şeklinde yorumlandı.

calendar 13 Ağustos 2025 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodrygo'dan mesaj: Takımda kalacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid forması giyen Rodrygo'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Brezilyalı futbolcu, takımının WSG Tirol ile oynadığı ve ağları havalandırdığı maçın ardından gol sevincinin fotoğraflarını paylaştı, "2025-2026 sezonu başlasın." yazdı.

Rodrygo'nun adı transfer döneminde Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi ekiplerle anılmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun, Tirol maçı sonrası yaptığı paylaşımı, "Takımda kalmak istiyor." şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Rodrygo'nun Real Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Real Madrid forması altında geçen sezon 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.