Rodrygo'dan mesaj: Takımda kalacak mı?

Real Madrid forması giyen Rodrygo'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.



Brezilyalı futbolcu, takımının WSG Tirol ile oynadığı ve ağları havalandırdığı maçın ardından gol sevincinin fotoğraflarını paylaştı, "2025-2026 sezonu başlasın." yazdı.



Rodrygo'nun adı transfer döneminde Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi ekiplerle anılmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun, Tirol maçı sonrası yaptığı paylaşımı, "Takımda kalmak istiyor." şeklinde yorumlandı.



Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Rodrygo'nun Real Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Real Madrid forması altında geçen sezon 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.



