Galatasaray, ligdeki son 14 maçını kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçını kazandı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray'ın sonrasındaki 14 mücadelede bileği bükülmedi.
