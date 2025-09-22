22 Eylül
Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Konya'da çiçeklerle karşılandı

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Konya'da çiçeklerle karşılanarak coşkuyla karşılandı.

calendar 22 Eylül 2025 16:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Konya'da çiçeklerle karşılandı
Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan dereceyle dönen milli sporculara Konya'da karşılama töreni düzenlendi.

İtalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya alan Emircan Abdullah Beserek, gümüş madalya kazananKazım Mert Dereli ve bronz madalya elde eden Kübra İnceli ile Reyyan Kubilay, Milli Birlik Parkı'nda gerçekleştirilen programda çiçeklerle karşılandı.

Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sinan Kabak, karşılama programında yaptığı konuşmada, Konya'nın spor alanında da ön plana çıktığını söyledi. Sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Kabak, "Arkadaşlarımızın başarılarında azim, cesaret ve inanç var. En önemlisi bunların tezahürü ile birlikteliğiyle milli bir ruh var. Gençlerimiz bu ruhla savaştılar, başardılar." dedi.


Karşılamaya, antrenör Mehmet Güçlü, sporcuların aileleri ve arkadaşları da katıldı.

