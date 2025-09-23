22 Eylül
Galatasaray evinde kaybetmiyor!

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetin ardından evinde oynadığı 21 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, sahasındaki son 21 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 21 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
