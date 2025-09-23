Galatasaray evinde kaybetmiyor!

Galatasaray, sahasındaki son 21 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 21 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 21 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.